Появилось доказательство того, что Анна Цомартова жива: "Есть экспертиза подтверждающая"

Анна Цомартова пропала больше двух лет назад. После соревнований в Каспийске студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и не вернулась.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова в своем блоге рассказывает, как продвигался поиски. Там же она общается с людьми со всего мира, которые присылают информацию о возможном месте нахождения Анны. Так, похожую на Цомартову девушку сначала заметили в Дубае, потом в Турции и Азербайджане. Российские следователи направили запросы в эти страны, а также в государства, расположенные у Каспийского моря, где теоретически могла оказаться Анна.

Семья студентки склоняется к версии, что Цомартова сейчас в Дубае. Там в метро сняли на фото девушку, которая со спины очень похожа на пропавшую. Эксперты провели экспертизу и уверяют, что с высокой долей вероятности это Анна.

"По фото из Дубая есть экспертиза, подтверждающая типажное сходство с Анной. Если сравнивать два фото, то это очевидно. Конечно, сейчас развиты технологии, и любое фото можно сгенерировать, но на снимке из Дубая есть одна черта свойственная Анне, которую невозможно было сгенерировать и которую мы не озвучивали", — сообщила Диана.

Мать в очередной раз публично обратилась к Анне. Она умоляет дочь выйти на связь. По словам Дианы, дома девушку примут с любовью и пониманием, несмотря ни на что.

"Я люблю тебя! Анечка, прости, но я ужасно по тебе скучаю! Каждый день — это испытание терпением", — написала Цомартова-старшая в своем блоге.