ВСУ впервые ударили по энергоблоку Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, передаёт ТАСС.

По его информации, украинский беспилотник врезался в здание машинного зала блока №6. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра.

Лихачёв обратил внимание на то, что дрон управлялся по оптоволокну и это исключает версию случайного попадания. ВСУ переходят границы здравого смысла, от них можно ожидать ударов непосредственно по атомному реактору и системам безопасности, сказал глава корпорации.

В свою очередь, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что нарушений технологических процессов после удара ВСУ не зафиксировано, радиационный фон на станции и рядом с ней в норме.