Доставил боеприпасы на передовую: подвиг сержанта Елсукова

Рядовой Ильгам Юнусов вместе со своей группой во время штурма опорного пункта подвергся обстрелу из скрытой огневой точки противника. Незаметно подобравшись к позиции неприятеля, он ручными гранатами уничтожил пулеметный расчёт. Во время боя Ильгам был ранен, но продолжил выполнять поставленную задачу и уничтожил нескольких неонацистов из группы подкрепления. Противник был вынужден отступить.

Гвардии сержант Павел Елсуков доставлял боеприпасы российским военным на передовую и попал под артиллерийский обстрел. Грамотно используя рельеф местности, он вывел автомобиль из-под огня и своевременно привёз груз нашим бойцам.