На линии соприкосновения российские бойцы активно теснят противника на всех ключевых направлениях и продолжают формировать зону безопасности в приграничных районах. ВСУ превратили Шостку в транспортный хаб. И завозили сюда по железной дороге боеприпасы, оружие и провиант, поставленные странами НАТО. Именно из Шостки резервы направляли в приграничье Сумской области, где сегодня активно наступают российские войска.

Этой ночью, логистика ВСУ в Шостке была уничтожена налетом малой авиации. Десятки дронов атаковали депо. Сожжены несколько локомотивов. Кстати, из более чем 600 электровозов которые были у Украины, половина уже выведена из строя. И ВСУ просто вынуждены использовать старые дизельные, которые едва тянут за собой 5-6 вагонов.

Ещё один мощный удар нанесён российскими беспилотниками по укреплениям ВСУ в Константиновке. В окопах сгорело все - боеприпасы, генераторы, сухпаёк. На дорогах стоят десятки сожжённых бронемашин и пикапов. Пути отхода из города для техники сегодня отрезаны полностью. Остались только тропинки через леса.

Агентура сообщила, что два дня назад, из Константиновки сбежали все офицеры ВСУ. Не осталось даже лейтенантов. То есть, сегодня в кварталах осталась только пехота. Без командиров, связи и координации. Понимая, что брошены, рядовые националисты, тоже начали уходить из города.

Орехов - главный укреп район ВСУ в Запорожье - сейчас сотрясают бомбардировки российской авиации. Город ещё не блокирован до конца. Но доставить украинскому гарнизону боеприпасы и продовольствие всё сложнее.