Ночью 31 мая в небе над Россией сбито 216 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 216 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 11 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областях, на Кубани и в Крыму.

Гражданская инфраструктура повреждена из-за атаки БПЛА в Саратовской области. В Ростовской области из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, в посёлке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина, и газовая труба.