МАГАТЭ получило информацию об атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии получило информацию об атаке БПЛА на машинный зал ЗАЭС.



"МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что сегодня дрон поразил машинный зал на территории станции, в результате чего, по имеющимся данным, в стене образовалась дыра", — говорится в сообщении.



Гендиректор МАГАТЭ выразил "сильную обеспокоенность" в связи с произошедшим. Международное агентство по атомной энергии отметило, что "не должно быть никаких атак с территории станции или против неё".



"Атаковать ядерные объекты — всё равно что играть с огнем", — приводятся слова главы МАГАТЭ.



Агентство также запросило доступ для осмотра здания машинного зала энергоблока ЗАЭС, который был поражен в результате атаки БПЛА.



Вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, зафиксирована высокая активность украинских войск. Противник атакует город энергетиков и район площадки ЗАЭС практически в постоянном режиме, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.