Топливное хранилище загорелось из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области

Топливное хранилище частного предприятия загорелось из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.



"Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельхозтоваропроизводителей", — написал он в своих соцсетях.



Предварительно, никто не пострадал, сообщил Слюсарь. Жителей ближайших домов эвакуировали, на месте работают экстренные службы.



Также в поселке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина и автомобиль, газовая труба. Поступление газа перекрыто, сообщили власти.