Футбольные фанаты разгромили центр Парижа после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Французская полиция задержала более четырёхсот футбольных фанатов во время погромов после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Беспорядки охватили несколько городов, самые массовые произошли в столице страны.

Болельщики громили магазины и остановки. Власти задействовали десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности. В столкновениях пострадали более десяти человек, среди них - восемь правоохранителей.

Финальный матч Лиги чемпионов прошёл накануне в Будапеште. Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.