Фонд "Круг добра" помог тысячам маленьких россиян справиться с тяжёлыми болезнями

30 тысяч маленьких россиян справились с тяжёлыми недугами благодаря фонду "Круг добра", который был создан пять лет назад по распоряжению Владимира Путина. Сюда обращаются родители детей, у которых диагностированы редкие заболевания, требующие дорогостоящего лечения, о результатах которого чаще всего говорят как о чуде.

Матвей готов играть с мячом с утра до вечера. Передвигается - молниеносно. И кто теперь скажет, что ребёнок родился со страшным диагнозом - спинальная мышечная атрофия. Для родителей долгожданного первенца это было как гром среди ясного неба. Но проведённый в роддоме скрининг, забота врачей и фонда "Круг добра" сотворили чудо.

"Фонд "Круг добра", без преувеличения, подарил нам жизнь. Потому что лекарство, которое они нам предоставили, стоит огромную сумму денег. Мы были практически одними их первых, кто попал и на скрининг с таким заболеванием наследственным. Деток ловят на бессимптомной стадии. Именно для этой болезни это критически важно", - говорит мама Матвея Валерия Лазарева.

Сейчас Матюша развивается как обычный ребёнок. Любит читать, плавать, рассказывать сказки, играть на пианино. И всё благодаря помощи очень многих людей.

"По-человечески я хотела бы сказать "спасибо" нашим докторам-невропатологам, которые работают в Морозовской больнице. Естественно, фонду "Круг добра". Людям, которые добросовестно платят налоги. Это же тоже - огромная система. Конечно же, нашему президенту, который придумал это всё. И всё это контролируется на очень высоком уровне", - благодарит всех мама мальчика.

На занятия спешит будущий знаменитый архитектор - Верочка Нестерова. Её не зря лично встречает преподаватель - ребёнок мечтает стать новой Верой Мухиной. Проекты Верочки поражают полётом фантазии и креативом. Ребёнок мыслит глобально, конструктивно и оригинально. 10-летняя девочка мечтает сделать любимый город краше. Преподаватели свою талантливую ученицу ценят.

"Она очень восприимчивая к тому, что какие-то новые веяния. Ей всё интересно. Она хочет попробовать искусство смешать с городской средой", - рассказывает руководитель студии Ольга Киселёва.

Верочке при рождении поставили страшный диагноз - ахондроплазия. Ребенок буквально перестаёт расти. Для родителей это был удар. Прибегали к традиционным хирургическим способам удлинения конечностей. Мама даже создала организацию для детей с таким же диагнозом. На помощь пришёл фонд "Круг добра". Благодаря ему Вера начала принимать лицензированное в кратчайшие сроки лекарство, которое ей и многим другим детям очень помогло.

"Как помог фонд? Совершенно космические, сумасшедшие скорости. Препарат, который получают дети, он позволяет им расти. Он даёт совершенно другую надежду, совершенно другое видение своей собственной жизни, совершенно по-другому родители смотрят на лечение", - говрить мама Веры Юлия Нестерова.

И таких спасённых от редких и опасных заболеваний пациентов, благодаря созданному президентом России фонду "Круг добра", по всей стране уже 30 тысяч. Это дети с одним из 110 тяжёлых и редких заболеваний, для терапии которых на средства фонда закупаются более сотни дорогостоящих лекарств, медицинских изделий, средств реабилитации.

Маленькие пациенты устроили импровизированный флешмоб - рисуют сердечки в благодарность за своё выздоровление. И за то, что они теперь постоянно строят планы и осуществляют все свои мечты. Матюша тоже рисует много разноцветных сердечек. А у Верочки сердце получилось ярко алым, дизайнерским с искренним признанием в любви "Кругу добра" .