Мирные жители погибли в Ливане после израильских ударов

Не менее 16-ти человек стали жертвами израильских ударов по Ливану. Несколько десятков ранены. Массированным обстрелам подверглись южные районы страны.

В населённых пунктах разрушены жилые дома, сейчас там идут поисково-спасательные операции, под завалами могут находиться люди. ЦАХАЛ усилила наступление на Ливан сразу после переговоров в Вашингтоне, несмотря на продление перемирия между Тель-Авивом и Бейрутом.

Сегодня утром израильские военные перешли через реку Литани и захватили древнюю крепость Бофор в провинции Набатия. Премьер-министр Ливана Наваф Салам обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня, в политике тотального разрушения и геноцида.