Собянин рассказал о строительстве домов из крупных модулей

Пять новых домов возвели в Москве по программе реновации меньше чем за год. Раньше строительство жилья занимало около двух лет, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Теперь здания появляются гораздо быстрее благодаря современным технологиям, прежде всего, крупномодульному строительству. Элементы домов собирают непосредственно на производстве. Часть задач делегирована роботам: они изготавливают арматурные каркасы, выкладывают плитку, делают бетонные смеси.

Новостройки по программе реновации почти на 100% возводятся из отечественных строительных материалов, не уступающих импортным аналогам.