Православные христиане празднуют Троицу

День Святой Троицы отмечают сегодня православные верующие. Один из главных христианских праздников посвящён сошествию святого духа на апостолов и считается днём рождения церкви.

На 50-й день после Пасхи ученики Христа обрели дар говорить на языках, которых ранее не знали, и мужество проповедовать Евангелие по всему миру. По обычаю, который идёт ещё от ветхозаветного праздника Пятидесятницы, храмы и дома украшаются зелёными ветвями и цветами. В нашей стране это традиционно ветви берёзы. В облачениях зелёного цвета служат и священники, он символизирует новую и вечную жизнь.

Главные торжества проходят сегодня в Троице-Сергиевой лавре, где находится икона Троицы Андрея Рублёва. К престольному празднику в древнюю обитель съезжаются тысячи паломников. Божественную литургию в Успенском соборе монастыря служит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.