Ливни, снег и ветер: погода преподносит сюрпризы в конце весны

Непогода сразу в нескольких российских регионах - ливни с грозами в Ставропольском крае и в Дагестане. Реки выходят из берегов, на автотрассах - потоки воды. В Томской области прорвало дамбу и затопило дорогу к одному из поселков. Спасатели эвакуируют людей и домашних животных. А в Якутии в последний день весны выпал снег.

В Дагестане после продолжительных ливней размывает горные дороги и мосты, особенно страдает Табасаранский район. Здесь продолжает разрушаться самый высокий арочный мост республики - Зуртинский. А несколько горных сёл оказались отрезаны от цивилизации - дороги к ним больше нет, её смыл оползень. Водитель этого автомобиля ночью не заметил обвала, машина упала в овраг. Повреждена и газовая труба - населённые пункты остались без газа.

После затяжных ливней сильно поднялся уровень воды в реке Кубань Краснодарского края. Берега укрепляют мешками с песком. За ситуацией постоянно следят специалисты - работают пункты круглосуточного мониторинга. В Краснодаре уже затопило набережную.

Река размыла дорогу к посёлку Мирный Томской области. Причиной стал прорыв дамбы Каличкинова пруда. Вода из него стремительно уходит, размывая грунт и угрожая подтоплением населённым пунктам. В регионе подтоплены несколько населённых пунктов. В селе Заварзино перемещаться можно только на лодках. Спасатели эвакуируют людей и домашних животных.