Нападения на ядерные объекты подобны игре с огнем. Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя атаку украинского беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию. Такие удары, по его словам, ставят под угрозу основные принципы ядерной безопасности. Агентство запросило доступ в машинный зал АЭС для осмотра энергоблока. Впрочем, несмотря на всю серьезность ситуации, никаких слов осуждений в адрес киевского режима не последовало.

Радиационный фон в норме. Обошлось без пострадавших. Но произойти могло непоправимое. Удар ВСУ по Запорожской АЭС накануне поразил здание машинного зала энергоблока. В результате повреждена внешняя стена, в которой образовалась дыра. Несмотря на то, что подобное никогда раньше в мире не происходило, ни МАГАТЭ, ни ООН, где вновь только призвали стороны воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре, не осудили действия киевского режима.

Зеленский прямо после обстрела ЗАЭС демонстративно под открытым небом устроил совещание с силовиками. Сообщил, что обсуждал новые поставки дронов из стран НАТО для ударов по России. Западные средства массовой информации смакуют каждый момент съёмок. ВСУ все чаще стали допускать иностранную прессу в секретные подразделения, которые готовятся к запуску беспилотников. Некоторые из них уже залетают на территорию Европы, где, не разбираясь, во всем сразу винят Москву.

Глядя на то, европейцы спрыгивают с украинского поезда, не желая платить за проезд, Зеленский на днях отправил письмо Трампу с просьбой поставить больше средств ПВО Киеву. Ответ пришёл от главы Пентагона, при этом ни слова о поставках Киеву ракет для системы Patriot. То есть, Америка готова и дальше использовать Украину для своих целей, но не больше.