Нанесён удар по базам горючего на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по базам хранения горючего, цехам производства и площадкам запуска беспилотников на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО сбили четыре управляемых авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 405 беспилотников противника.

Также военное ведомство сообщило, что 30 мая ВСУ нанесли удар по северной стороне шестого энергоблока Запорожской АЭС. Повреждён фасад машинного зала, никто из персонала станции не пострадал, она работает в штатном режиме.