Фестиваль "Лето в Москве": кино, спорт и активный отдых

В столице стартовал главный городской проект сезона "Лето в Москве". Он объединяет более пятисот городских площадок, большинство из которых находятся за пределами центра. Девиз проекта - "Время быть вместе" - главным образом с семьей, друзьями, соседями и единомышленниками. А заняться есть чем: фестивали, кинопоказы, мастер-классы, благотворительные акции, спорт и активный отдых. Любой найдёт что-то по душе.

На весь жаркий сезон здесь открылся экстрим-парк. В нём каждые выходные будут проходить мастер-классы известных спортсменов. А вот кататься можно ежедневно - на самокатах, роликовых коньках и велосипедах. Главное - надеть шлем и взять разрешение от родителей. Ведь вход открыт даже самым маленьким.

Под диджейские сеты и крики болельщиков делают первые шаги и в баскетболе. Турниры по уличному виду спорта проходят на территории спорткомплекса весь день. Это только одна из пятисот площадок проекта "Лето в Москве". Развлечения на любой вкус можно найти в каждом округе столицы.

В Люблинский парк приходят семьями. В тени деревьев и стар, и млад участвуют в мастер-классе по изготовлению открыток. Дворянским особам - и занятия соответствующие. Поэты под деревом спорят о роли музы в стихосложении, художники обсуждают импрессионизм. Рядом играют в крокет и городки.

Исторические активности - часть фестиваля "Усадьбы Москвы". В старинных особняках запланированы также экскурсии, лекции и целый квест. За пройденные 5, 10 или 15 усадеб предусмотрены подарки. Ещё один портал в прошлое открылся на площади Революции. На винтажном рынке продают старинное серебро и фарфор, а также предлагают поиграть в видеоигры из 90-х.

На фестивальной площадке в Сокольниках развернули шапито. А вот на Пушкинской набережной в Парке Горького состоялся уникальный перформанс. под живое сопровождение оркестра выступили воздушные гимнасты, а после - детский хор. Московские театральные режиссёры представили классику русской литературы в новом прочтении. На протяжении трёх летних месяцев в столице будет проходить фестиваль "Театральный бульвар".

Фестиваль проходит в Москве третий год и отменяет летнюю паузу, которую традиционно берут театры. Горожане и туристы смогут увидеть драматические выступления, оперные и балетные номера, мюзиклы под открытым небом на основных площадках на Бульварном кольце. А передвижная сцена "Дилижанс" привезёт представления в разные районы Москвы. Скучать этим летом будет некогда.