Как живёт Останкинский - московский район садов и парков

Здешний Ботанический сад - самый крупный в Европе. А всего на территории этого района расположены парки площадью более 400 гектаров. Комета и звёзды на гербе - отсылка к названиям главных улиц. Но, пожалуй, самый известный символ этой части города - телебашня. Всё это - о районе Останкинский.

Приезжая в Останкинский район, где родилась и выросла, фигуристка Анастасия Гребёнкина каждый раз будто возвращается в детство. А оно у фигуристки было самым что ни на есть настоящим: с дворовым футболом, дикими яблоками, сорванными в парке, купанием в пруду. Но тогда ещё никто не знал, что впереди у неё - чемпионаты Европы и мира, и даже - Олимпийские игры. Будущая чемпионка Армении и Латвии впервые ступила на лёд в пять лет на импровизированном катке прямо возле дома.

В Останкинском парке Анастасия любила отдыхать в тишине после насыщенных дней тренировок, а тренировалась часто в Ботаническом саду. А в легендарном телецентре "Останкино" и на киностудии Горького она буквально росла за кулисами: мама-гримёр часто брала с собой на работу. Сегодня - сама ведущая и участница телепроектов, Анастасия часто приезжает сюда на съёмки и просто погулять в любимом парке. Кстати, старожилы знают, что в неприметном здании у конечной трамваев продают самые вкусные пончики. Технология и рецептура не меняется уже больше 70 лет.

Когда-то весь этот парк был увеселительным садом Останкинского дворца Николая Шереметева. Он строил его как пантеон искусств с профессиональной театральной сценой, на которой блистала его жена – Прасковья Жемчугова. Сегодня уникальный памятник 18 века – в руках реставраторов. Главная сложность: все строения и элементы, даже колонны – деревянные. Все работы на фасадах выполняют вручную, как это было и при строительстве дворца.

Масштабная реставрация продолжается и на ВДНХ. За последние годы здесь восстановили 42 исторических здания. Как новенький - павильон "Карелия", напоминающий резную деревянную избу. Будто изящная шкатулка, переливается разноцветной глазурью павильон "Главтабак". Повсюду на фасаде - лепные керамические изразцы, больше 10 тысяч деталей.

Сегодня на ВДНХ проводят концерты и выставки, пробуют национальные блюда, путешествуют по канатной дороге и катаются на аттракционах, а зимой - на катке.