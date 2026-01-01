Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях нападения на Беларусь

"Война получит совершенно иное качество на Украине", - с таким заявлением выступил президент Беларуси. Так Александр Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на свою страну.

Ещё белорусский лидер пообещал, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. Он также сказал, что украинские военные не хотят войны с Беларусью, им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта.

Что касается провокаторов, влияющих на Владимира Зеленского, то Лукашенко прямо назвал их – по его словам, Европа подталкивает главу киевского режима делать воинственные заявления в адрес Минска. При этом президент Беларуси назвал трёпом угрозы Зеленского, сообщает БелТА.

Ранее Зеленский заявил о неких определённых 500 потенциальных целях на территории Беларуси. В Киеве бездоказательно обвинили Минск в подготовке вторжения на Украину.