Мошенники придумали новую уловку с "безопасным счётом"

Мошенники выманивают данные карты под предлогом отмены банковской операции. О новой преступной схеме ТАСС рассказали в МВД.

Будущей жертве звонит или пишет в мессенджере лжесотрудник банка и сообщает, что со счёта гражданина переведены средства без его согласия. Аферист просит сказать ему код из смс для отмены подозрительной операции.

Затем человека принуждают перевести все средства на так называемый безопасный счет, которого на самом деле не существует. Это якобы нужно для спасения сбережений.

В итоге жертва мошенников остаётся без денег, а преступники перестают выходить на связь.