Инспекторам МАГАТЭ показали повреждения от удара дрона на Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ зафиксировали повреждения на Запорожской АЭС от удара украинского беспилотника. Инспекторы агентства побывали на станции, которую накануне атаковали украинские военные.

Международные наблюдатели убедились в том, что повреждения получила внешняя часть машинного зала. Инспекторы увидели несколько обломков и обгоревшие остатки оптоволокна, с помощью которого управлялся дрон, сообщили в МАГАТЭ.

30 мая ВСУ впервые ударили по энергоблоку Запорожской АЭС. Как сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, украинский беспилотник врезался в здание машинного зала блока №6. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра.

В свою очередь, пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что нарушений технологических процессов после удара ВСУ не зафиксировано, радиационный фон на станции и рядом с ней остаётся в норме.