Сын Михаила Круга Александр женился на девушке, которую встретил на "Давай поженимся!"

Александр Круг два года назад пришел на шоу "Давай поженимся!" и заявил Ларисе Гузеевой, что ищет невесту. При этом музыкант пожаловался, что девушки, которые встречались ему ранее, не были настроены на создание семьи. Александр надеялся, что сваха поможет ему встретить ту самую.

Гузеева не подвела. Ульяна сразу приглянулась Александру, ведь она, как и его мама по знаку зодиака Овен. После шоу молодые люди продолжили общение, а во время отдыха в Таиланде Круг встал перед любимой на одно колено и протянул ей кольцо. Девушка явно не ожидала, что отпуск обернется помолвкой, но в итоге приняла предложение любимого.

В августе прошлого года влюбленные отправились в загс и стали мужем и женой. Но свадьбу не праздновали. Как пояснила Ирина Круг, ее сын отказался от помощи с оплатой свадебных расходов и заявил, что заработает сам.



В итоге Александру понадобился почти год, чтобы организовать шикарный банкет. Но молодожены сами оплатили все расходы на праздник и сделали его таким, как мечтали.



Невеста появилась перед гостями в кружевном платье с открытой спиной, жених был в классическом черном костюме. Выездная церемония прошла на берегу реки.