Взрывы гремели этой ночью на территории Украины. Объект инфраструктуры, связанный с ВСУ, поражён в Одессе. В Чернигове начался большой пожар. Также прилёты зафиксированы в Харькове, Сумах и подконтрольном противнику Запорожье. Ожесточённые бои идут в центре Константиновки, где российские штурмовые группы окружают подразделения радикалов. Большая часть города уже под контролем наших подразделений.

Оператор "Молнии", то поднимая беспилотник, то слегка опуская, постоянно меняет курс. Все для того, чтобы не попасть под встречный огонь. По дрону из разбитого оконного проема на 4 этаже бьет пулемет. Но мимо. Вот "Молния" заходит точно на цель. И еще одна точка националистов в Константиновке уничтожена.

Это северная часть города. То есть уже тыл ВСУ. Появления мобильных огневых групп российских штурмовиков в этом районе националисты если и ждали, то подготовиться к обороне точно не успели. Теперь приходится отходить.

Сегодня стало известно, что противник практически целиком вывел остатки своих подразделений из частного сектора. Юг Константиновки - весь за российскими войсками. Восток - больше чем наполовину. И вот сегодня бандеровцы начали стремительно терять контроль над многоэтажками на севере.

Сейчас основной удар передовых отрядов сосредоточен на перекрестке улиц Тараса Шевченко и Минской. Это центр города. Нашим штурмовикам осталось блокировать отрезок длиной примерно 400 метров. И тогда в Константиновке сомкнется первый "огневой мешок". Если националисты в ближайшие часы не воспользуются шансом сбежать по узкому коридору, то уже к вечеру в "котле" будут заперты до 100 человек. Впрочем, ждать российские бойцы, конечно, не собираются. И "насыпают" по кварталу снарядами и минами, не жалея боеприпасов.

Последний оплот ВСУ в городе - высотные дома на западе и промзона. Но и там организованной и скоординированной обороны уже нет. Это скорее очаговое сопротивление. Еще упорное. Но уже хаотичное. Украинские офицеры из Константиновки сбежали. Только за последние два дня нашим войскам удалось выдавить противника с территории бывшего хлебозавода и радиотелевизионного комплекса.

В Запорожской области группировка "Днепр" активно продавливает оборону ВСУ на подступах к городу Орехов. За окраину села Чаривное, которое было освобождено буквально несколько дней назад, уже на прямую наводку выкатываются танки. Одновременно с бронетехникой работает и малая авиация. Сегодня бойцы сообщили, что им удалось разбить еще 3 опорных пункта. Сжечь 4 пикапа и самоходку.

А это кадры из Днепропетровска и Сумской области. Горят склады украинской почты. Посылок и бандеролей в этих ангарах давно нет. Мощности предприятия националисты приспособили под цеха для сборки боевых дронов. В частности, ударных беспилотных самолетов типа "Лютый". Именно тех, что ВСУ применяют для террористических атак по российским регионам и мирным объектам. Самый последний пример - налет и убийство детей в общежитии педагогического колледжа в Старобельске.