Новые примеры профессионализма российских военнослужащих в ходе СВО. Старший лейтенант Евгений Раковский, командуя расчётом войск беспилотных систем, обнаружил скопление военной техники противника и, рассчитав расстояние до целей, отдал приказ на поражение. С помощью ударных дронов были уничтожены восемь блиндажей, два склада с боеприпасами, три легкобронированных автомобиля и более десяти боевиков.

Гвардии старший лейтенант Сергей Алексашкин грамотно спланировал штурм укреплённых позиций ВСУ. При поддержке артиллерии и БПЛА бойцы под командованием Алексашкина захватили опорник противника, ликвидировали четыре огневые точки и до десяти неонацистов, а также отразили все контратаки врага.