ПВО сбила 72 украинских дрона над российскими регионами в ночь на 1 июня

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила 72 украинских беспилотника в течение ночи на 1 июня, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Астраханской, Ростовской и Белгородской областями. Дроны ВСУ сбиты также над территориями Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской областей, над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, регион ночью атаковали два десятка вражеских БПЛА. Нападению подверглись два города - Каменск-Шахтинский и Волгодонск – а также 8 районов. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.