Московские спасатели посетили маленьких пациентов Морозовской больницы

В честь праздника к пациентам Морозовской больницы приехали необычные гости - пожарные. Дети не просто пообщались со спасателями, но и примерили на себя их отважную профессию. А клинику доктора Рошаля навестили настоящие паралимпийские чемпионы, чтобы помочь маленьким пациентам поверить в себя после сложного лечения.

Сегодня в Морозовской детской больнице вместо капельниц и процедур - игры, конкурсы и викторины. Пожарные приехали сюда не на вызов, а чтобы подарить праздник тем, кому он особенно нужен. Ведь улыбки и смех порой тоже спасают жизни.

9-летний Василий Кадетов впервые за несколько дней вышел из больничной палаты - и сразу на скалодром. Такие эмоции точно помогут выздороветь быстрее. А еще - поверить в мечту!

Здесь каждый смог почувствовать себя настоящим героем: примерить форму пожарного, посидеть за рулём спецтехнники, подняться на автолестнице на высоту 10 метров и познакомиться с собаками-спасателями. А еще - вместе с добровольцами-кинологами спасти утопающего, научиться оказывать первую помощь и проверить свои знания о безопасности.

"Не надо специального повода, чтобы дарить нашим детям счастье, радость, улыбки, но сегодня особенный день - День защиты детей. Мы, как всегда, с сюрпризами подготовились к этому празднику, и справляем и отмечаем этот праздник вместе", - отметил Валерий Горев, главврач Морозовской детской клинической больницы.

Для 8-летнего Артёма Крупнова этот праздник точно особенный. Мальчик три недели провёл в больнице, пережил множество болезненных процедур и даже операцию. А сегодня, наконец, забыл про боль - ведь ему, как и всем детям, прописали радость и веселье - без ограничений.

В клинике доктора Рошаля маленьким пациентам сегодня тоже подарили веру в чудо. Футбол, баскетбол, стрельба и велогонки - здесь каждый смог почувствовать себя чемпионом. Тем более, когда перед глазами - настоящие паралимпийские чемпионы.

"Детишки на подсознательном уровне - они могут увидеть где-то что-то, и у них это пойдёт глубоко в сердце, в душу - вид спорта, которым они будут в дальнейшем заниматься", - отметил Руслан Кузнецов, заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр в Токио.

А это новый Дом милосердия, который сегодня открылся в Москве. Здесь смогут разместиться 25 семей с тяжелобольными детьми из прифронтовых территорий. В здании есть учебные классы с уникальной регулируемой мебелью, большая игровая и зал для занятий лечебной физкультурой. Первый этаж полностью адаптирован для маломобильных детей.

"Совместно с общественной организацией "Справедливая помощь Доктора Лизы" Москва подобрала это чудесное здание, светлое, красивое, здесь провели необходимый ремонт, оснастили оборудованием, постарались сделать все, чтобы у семей была возможность вместе находиться, вместе жить не только в больничных стенах", - сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

В Боткинской больнице исполнили мечту ребят, которые хотят связать своё будущее с медициной - провели эксклюзивную экскурсию. Старшеклассники увидели вертолётную площадку и современное оборудование, побывали в реанимации, стали свидетелями роботической операции. И даже сами научились оказывать первую помощь.

"Желания могут меняться: сегодня хотел быть стоматологом, завтра хирургом, вчера медсестрой, а завтра – врачом, чем больше информации, тем лучше", - сказал Юрий Баринов, заместитель главного врача по ургентной помощи.

А в Большом театре сегодня торжественно открыли ежегодный праздник Российского детского фонда. В Москву съехались семь тысяч ребят со всей страны - особое внимание семьям участников СВО, многодетным семьям и воспитанникам соцучреждений. Для них подготовили насыщенная программа: спектакли, экскурсии и, конечно, подарки.