Новые удары по Запорожской АЭС. На этот раз беспилотник ВСУ попал в транспортный цех. Это произошло в тот момент, когда на территории работали эксперты МАГАТЭ. Уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет. Радиационный фон в норме. Станция работает в штатном режиме.

Предыдущий удар накануне пришелся в задание машинного зала энергоблока. Там находится турбогенератор. Риск аварии был серьезный. Без генератора весь блок прекратит работу. Инспекторы агентства зафиксировали повреждения внешней части здания турбинного зала. Во время обхода территории команда обнаружила повреждения металлического люка доступа, расположенного на несколько уровней выше в здании, а также несколько обломков и остатки обгоревшего оптического волокна на земле.

Украинские военные опровергли свою причастность к атаке, назвав все очередной пропагандистской уловкой. Несмотря на серьёзную опасность, МАГАТЭ и ООН подобную игру с огнём со стороны киевского режима не спешили осуждать. Решили отделаться общими стандартными фразами. Но после личного осмотра ядерного объекта тон заявлений всё же заметно изменился.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что вчерашний удар стал серьёзным инцидентом, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Атаки на ядерные объекты недопустимы и должны прекратиться, чтобы предотвратить вполне реальную опасность ядерной аварии, которая никому не принесёт пользы.