США предоставили Израилю и Ливану сделать первый шаг для прекращения огня

США предоставили Израилю и Ливану новое предложение о прекращении огня, сообщает журналист Axios со ссылкой на официальный источник.



Вашингтон хочет, чтобы "Хезболла" прекратила все атаки на Иерусалим.



"Для продвижения этих [израильско-ливанских] переговоров США предложили, чтобы в качестве первого шага "Хезболла" прекратила все атаки на Израиль. Взамен Израиль воздержится от эскалации конфликта в Бейруте", — сообщает портал.



Госсекретарь США Марко Рубио уже провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отмечает источник Axios. Однако председатель ливанского парламента призвал к тому, чтобы первым боевые действия приостановил Иерусалим.