Новые меры и законы: что изменится в жизни россиян с 1 июня

Лето начинается для россиян сразу с нескольких важных изменений в законодательстве. Сегодня Социальный фонд приступает к приему заявлений на новую ежегодную семейную выплату.

Её смогут получить работающие родители с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не выше полутора прожиточных минимумов. Государство вернёт им семь процентов от НДФЛ. Важная оговорка - самозанятых мера не коснётся.

Теперь нельзя размещать гостиницы в жилых домах. Кроме того, желательно, чтобы их персонал имел специальное профессиональное образование и соответствующий опыт работы. Но это требование пока носит рекомендательный характер.

И новость для импортёров - сегодня начинает действовать система подтверждения ожидания товаров, сокращённо - СПОТ. Нововведение коснётся компаний, которые ввозят товары из стран ЕАЭС. Теперь документы надо подавать за два дня до поставки в Россию.