В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня в России стартовал основной период сдачи единого госэкзамена. Первые испытания проходят по истории, химии и литературе. На них зарегистрировалось в общей сложности 232 тысячи человек.

Больше всего выпускников привлекла химия - на неё подано свыше 102 тысяч заявок. Минимальный балл по этому предмету - 36. Для проведения ЕГЭ по всей стране задействованы три с половиной тысячи экзаменационных пунктов.

Следующее испытание ожидает учеников в четверг - обязательный экзамен по русскому языку. А закончится основной период 19 июня. Затем будет несколько резервных дней для сдачи ЕГЭ по всем предметам и повторного прохождения тестов.