Северному флоту ВМФ России исполнилось 293 года

293 года исполняется сегодня Северному флоту. Он ведет свою историю от эскадры, которая была создана для защиты территорий Российской империи, торговых путей на Белом море и побережье Кольского полуострова.

Сегодня это один из самых мощных флотов наших ВМФ. Его стратегические ракетоносцы и судовая авиация обеспечивают безопасность арктических рубежей. Подводные лодки ведут боевое патрулирование в Мировом океане.

Более 20 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации. Северный флот регулярно пополняется новыми кораблями - зимой в его состав вошёл морской тральщик "Полярный". Завершающий этап испытаний после ремонта и модернизации проходит тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".