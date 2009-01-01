В Сербии задумались об отмене безвиза с Россией

Власти Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в Евросоюзе.

В республике наблюдается рост антироссийской риторики, сообщил руководитель комитета национального парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. По его словам, в руководстве есть определенные лица, которые выступают за разрыв отношений с Москвой. Однако такое решение может привести к критической потере поддержки населения.

"Мы далеко и от вступления, и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только ещё этого не хватало для полной капитуляции", - отметил Станоевич в беседе с газетой "Известия".

При этом российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что официальный Белград продолжает держать позицию: несмотря на усиливающиеся давление со стороны Е, Сербия до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, в 2012 году она получила статус кандидата на вступление. В прошлом году в ЕС заявили, что вступление Белграда в союз невозможно без присоединения к антироссийским санкциям.