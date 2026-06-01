МИД: Киев встретил День защиты детей жертвоприношением ребёнка

МИД России прокомментировал удар Украины по городу Геническ в Херсонской области.

Киев встретил Международный день защиты детей убийством ребенка, сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности <…>встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребёнка", — сказала она РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что подобными действиями Киев демонстрирует свою террористическую сущность.

Накануне украинский беспилотник ударил по жилому кварталу в городе Геническ в Херсонской области. Погиб шестилетний мальчик, 11 человек пострадали, сообщил глава региона Владимира Сальдо.