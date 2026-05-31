Задержаны организаторы разблокировки замороженных активов

В Москве задержали и арестовали главу "Инвестиционной палаты" Алексея Седушкина и главу брокера Mind Money Юлию Хандошко.

Они работали с замороженными активами российских и иностранных инвесторов и теперь обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, передает РБК.

По данным следствия, Седушкин организовал обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. Последние выкупали у россиян иностранные ценные бумаги, заблокированные из-за санкций. За два этапа таких операций были проведены сделки на общую сумму 10,64 миллиарда рублей.

Хандошко, по данным следствия, связана с европейской брокерской компанией, которая помогала российским инвесторам добиваться разблокировки иностранных ценных бумаг и выплат по ним.

Решения о мере пресечения приняты 29 мая, они вступят в силу 2 июня, уточнили в Лефортовском районном суде.