Дети отказались жить с Акиньшиной и Козловским

На днях стало известно, что Оксана Акиньшина воссоединилась со своими средними детьми Константином и Эмми. Однако оказалось, что это лишь на время.

Недавно популярная актриса родила четвертого ребенка. Сын Лео от Данилы Козловского появился на свет в начале мая. А вот у Оксаны Акиньшиной есть один сын Филипп от первого брака и двое детей: сын Константин и дочь Эмма от второго брака.

Интересно, что первенец давно живет с родителями Акиньшиной в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад Оксана призналась, что у Филиппа проблемы со здоровьем, ему требуется особый уход. Другие дети до недавнего времени тоже жили не с актрисой. После развода с Арчилом Геловани сын и дочь Акиньшиной остались в Грузии, их воспитанием занималась бабушка, мать Арчила.

Но на днях появилась информация, будто Константин и Эмми переехали жить к Оксане Акиньшиной и Даниле Козловскому. Актер как раз недавно купил большой дом для своей семьи. Но модель Алена Кравец уверяет, что наследники приехали к Акиньшиной лишь на время каникул. Постоянно находиться с матерью они не намерены.

"Дети, насколько я знаю, действительно здесь, с мамой, но они приехали просто на лето. Они живут на две страны. С момента развода Оксаны и Арчила прошло почти восемь лет, но они сохранили приличные отношения. Константин и Эмми любят и маму, и папу, Россию и Грузию. Так что делить там нечего", - заявила Кравец Woman.ru.

