Иран нанес удар по американской военной базе

Иранские военные нанесли удар по базе ВВС США. С этой базы американские военные ранее атаковали позиции армии Ирана.

Как напомнил Корпус стражей исламской революции в сообщении, которое приводит агентство Mehr, американские военные нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. В ответ Воздушно-космические силы КСИР немедленно нанесли удар по американской авиабазе, откуда была произведена атака.

КСИР заявил, что все намеченные цели уничтожены. Также Иран пригрозил Соединенным Штатам более масштабным ответом в случае повторной агрессии. Тем временем западные СМИ публикуют информацию о мирном соглашении, которое Вашингтон и Тегеран обсуждают уже несколько недель: утверждают, что главным препятствием остается иранская ядерная программа.