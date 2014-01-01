Звезда "Иронии судьбы..." померкла: 85-летняя Барбара Брыльска живет затворницей и борется с раком языка

5 июня Барбара Брыльска отметит 86-летие. Вот что стало со звездой культовой ленты "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Вскоре после начала СВО Барбара Брыльска резко осудила действия российских властей. А потом и вовсе артистка отказалась говорить по-русски и попросила журналистов общаться с ней на польском.

Кроме того, она объявила, что больше не приедет в Россию. Также актриса в беседе с прессой рассказывала, что видела в нашей стране лишь "нищие" города. Правда, за это высказывание ей пришлось оправдываться, тогда Брыльска заявила, что ее неправильно поняли, ведь она не хотела никого оскорбить.

Последний раз Барбара Брыльска снималась в России в 2014 году. После этого она участвовала в различных телепроектах, в том числе и украинских. А пять лет назад прославленной актрисе поставили неутешительный диагноз. У нее обнаружили рак языка. Она перенесла тяжелейшую операцию.

Однако распространяться о своем смертельно опасном недуге Брыльска не желала. "Ну и что? Не буду говорить о болезни. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", - говорила актриса.

Сейчас же Барбара живет в Польше затворницей, утверждает "КП".

