Макрон сообщил о задержании следовавшего из России танкера

Французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.. По его словам, находящееся под санкциями судно Tagor было задержано утром 31 мая. Операция прошла "в соответствии с морским правом".

"Судно подпадает под международные ограничения. Наша позиция остается твердой и непоколебимой", - заявил французский лидер.

Россия пока никак не комментировала задержание танкера.