Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего дома на Ямале. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в числе спасенных – 12 детей.

Сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном доме на улице Водников поступил в пожарную охрану города Тарко-Сале в 8 часов 15 минут 1 июня. Было известно, что дом находится на стадии расселения.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление чердака. Жители дома были эвакуированы. В тушении задействован 21 человек и 7 единиц техники. Борьба с огнем продолжается.