Инициатива главаря киевского режима увековечить память националистов вылилась в крупный международный скандал. Речь об указе Зеленского о переименовании одного из подразделений ВСУ в честь головорезов Украинской повстанческой армии* - организация признана экстремистской и запрещена в России.

По данным британского издания Telegraph, это решение вызвало жёсткую критику со стороны действующих властей Польши. Так, президент республики Кароль Навроцкий заявил, что намерен лишить Зеленского высшей награды страны - ордена Белого орла.

Возмущение понятно - на счету нацистов из УПА множество преступлений в годы Второй мировой войны. В том числе украинские радикалы причастны к Волынской резне - массовому уничтожению польского населения в 43 году.

