Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Сегодня День защиты детей. По всей стране проходят тематические мероприятия. Жителей столицы в социальных сетях поздравил мэр Сергей Собянин.

Он подчеркнул: по традиции лето начинается с этого прекрасного праздника, проникнутого заботой о будущем нашей страны. Мэр пожелал, чтобы тепло семейного очага помогало детям расти достойными людьми. И отметил, что Москва и впредь будет делать всё необходимое для нынешнего и будущего поколений.

Так, например, предусмотрено бесплатное питание на молочной кухне, реконструируют и строят новые детские сады и школы, а для разностороннего развития в столице работает более 140 тысяч кружков и секций дополнительного образования.