"Кубок адмирала Ушакова" завершился в столице

Детское хоккейное первенство "Кубок адмирала Ушакова" завершилось в столице. На Малой арене ЦСКА состоялись игра за третье место и суперфинал турнира.

В матче за бронзовые награды сильнее оказались юные хоккеисты подмосковной команды "Атлант". А в решающей игре первенства встретились орловская спортшкола "Ледовое Поколение" и "Буран 2015" из Воронежа.

Сильнее в этом противостоянии были хоккеисты Орловской области. Они взяли верх со счетом 7:5 и стали обладателями "Кубка Адмирала Ушакова". Первенство проходит второй год подряд и уже привлекло 24 команды из 15 регионов России, 2 из них столичные.

Помимо детского суперфинала, любителей спорта порадовал гала-матч с участием легенд хоккея СССР.