Затонувший во время Первой мировой пароход нашли у берегов Крыма

Подводный клад обнаружили водолазы у берегов Крыма. Там исследуют судно, затонувшее более сотни лет назад. Историки предполагают, что это пароход "Ростов". Его экипаж отказался сложить оружие, за что и был подбит немецкой подлодкой.

Свет, камера, мотор – подводный дрон исследует прибрежные воды Крыма. Цель - зафиксировать местоположение затонувшего здесь более ста лет назад судна и его фрагментов и создать карту рельефа дна. Для этого на борту беспилотника не только средства видеофиксации, но и гидролокатор.

"Можно угол менять, соответственно, осматривать предметы, возвышающиеся над дном. То есть осматривать предметы более подробно, чем это делает такой же гидролокатор, который цепляется к борту катера. Самый большой плюс, что при работе с лодки, особенно с такой неустойчивостью, возникают помехи при работе гидролокатора. А этот под водой – на него не влияет качка", - пояснил Василий Петровский, старший научный сотрудник Института Перспективных Исследований СевГУ.

Исследователи предполагают, что на дне – останки "Ростова". Весной 1918 года пароход совершал рейс из Алушты в Севастополь, когда был перехвачен немецкой подводной лодкой. Согласно Брестскому договору, который заключили по итогам Первой мировой войны Россия и центральные державы, германская сторона требовала разоружить советский военный и вспомогательный флот. Экипаж "Ростова" отказался выполнить требования противника, после чего судно было торпедировано. Несмотря на пробитый корпус, транспорт смог достичь отмели. Какое-то время он еще находится над водой - судя по архивному фото. Но затем дал крен на правый борт и ушел на дно.

Пароход, который, предположительно, был поражен немецкой подводной лодкой, выбросило на мель недалеко от Фороса. Век под водой не прошел бесследно. Корпус разбит штормами и развалился. Металл покрылся водорослями и морскими обитателями. Сохранился остов, винты, отдельно лежат паровые котлы. Но чтобы точно идентифицировать остатки – нужна табличка с заводским номером или названием судна. Это задача для ныряльщиков. Глубина небольшая, водолазное снаряжение им не нужно. Поиск ведется на одном дыхании.

"Пока дайверы погрузятся, пока поднимутся, – мы успеваем намного больше обнырять, намного больше видео снять. Мы более подвижны, более мобильны, в любые дырки можем залезть. Нас просили найти какие-то таблички с номерами, чтобы идентифицировать, что это точно "Ростов", - рассказала Анастасия Сомова, президент федерации подводного спорта Севастополя.

Впереди – работа в архивах, она поможет в точности восстановить судьбу "Ростова" и его экипажа. Впрочем, это далеко не единственная тайна, которую хранит Черное море и которую исследователи собираются раскрыть. Севастопольское отделение Русского географического общества работает над созданием интерактивной карты затопленных в Азовском и Черном морях судов.

"Обследовано 15 кораблей. Размещены на интерактивную карту, которая доступна для всех желающих. В нее входят видеосъемка каждого объекта, 3D модель на основании видеосъемки и полная историческая справка", - сообщил Владимир Воробьев, председатель Севастопольского городского отделения Русского географического общества.

На очереди исследование еще двух судов. Они были потоплены во время Великой Отечественной войны недалеко от Фороса у мыса Сарыч.