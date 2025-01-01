Дочь избавляется от дачи Валентины Талызиной: "Нет любви к дому..."

Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года. Актрисе было 90 лет. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" в последние месяцы жизни боролась с раком. Легендарная артистка оставила завещание, в котором указала единственной наследницей внучку, актрису Анастасию Талызину.

Впрочем, дочери Ксении Хаировой Валентина Талызина кое-что оставила - дачу. Прославленная актриса очень ее любила и, как говорят, лично занималась ее обустройством. В особняке несколько спален.

Однако единственная дочь Валентины Талызиной решила избавиться от имущества. На шоу "Звезды сошлись" Ксения Хаирова заявила, что собирается продать дачу за 45-50 миллионов рублей. "У меня нет любви ни к дому, ни к земле. Мы с Настей совершенно не дачные", - сообщила дочь Талызиной.

Напомним, Ксения родилась в браке Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего. Он ушел из семьи, когда дочери было всего четыре года — для актрисы это был удар, который она так и не простила. В новом браке Непомнящий снова стал папой, у него родилась дочь Варвара. Позже семья переехала в Мексику. Художник воссоединился с Ксенией лишь в последние годы жизни, старшая дочь активно помогала ему и его семье.

