Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Гидрометцентр России предупредил жителей столицы о тумане. Предупреждение действует с полуночи до 10 часов утра 1 июня.

Синоптики отмечают, что холодное вторжение, обрушившееся на Москву в конце мая, завершилось. Тем не менее, 30-31 мая температура в столице была ниже климатической нормы на четыре градуса. В первые дни июня температурный фон также не дотянет до нормы, воздух прогреется лишь до 16 градусов.

Все изменится с 3 июня. Температура начнет возвращаться в климатическое русло, воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, дожди прекратятся. До 25 градусов воздух в столице прогреется к четвергу.