В Москве мужчина сжег автомобиль, окативший его из лужи

Столичные полицейские задержали мужчину, который из мести поджег автомобиль Lexus.

Инцидент произошел в Рижском проезде, где владелец авто припарковался у своего дома. Его разбудили крики соседки, которая сообщила о пожаре во дворе. Незамедлительно были вызваны полиция и пожарная.

Прибывшие правоохранители задержали 48-летнего приезжего из другого региона России. Он рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Поджигатель арестован, передает агентство "Москва".