Число пострадавших от отравления в кафе Пятигорска выросло до 50 человек

Число обратившихся за медицинской помощью посетителей кафе в Пятигорске возросло до 50. По данным регионального минздрава, госпитализирован 41 пациент, девять человек получают амбулаторное лечение.

30 мая стало известно, что посетители одного из кафе в Пятигорске Ставропольского края стали обращаться к врачам с признаками кишечной инфекции. Заведение общепита в тот же день было закрыто.

В первый день на больничных койках оказались 34 человека. Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов, еще пятеро от госпитализации отказались. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей, передает "Интерфакс".