За деньги - да: Волочкова назвала условие для воссоединения с мамой и дочкой, которые ее заблокировали

Зимой Анастасия Волочкова перенесла операцию в Германии. В новом интервью балерина рассказала о том, что мать Тамара Владимировна и единственная дочь Ариадна никак ее не поддержали.

Уже на протяжении долгого времени у балерины сложные отношения с родными. Волочкова уверена, что мать всегда ей завидовала, а дочь, став взрослой, максимально дистанцировалась. Недавно Ариадна вышла замуж, однако артистка не одобрила ее выбор и перед свадьбой публично его критиковала. А когда узнала, что единственная наследница не пригласила ее на бракосочетание, то публично от нее отреклась.

Балерина утверждает, что Ариадну настроили против нее. "Сложность отношений в том, что с одной стороны, Ариадной с детских лет манипулирует моя мама, к сожалению. С другой стороны, ее отец и его семья. То есть с двух сторон идет прокачка и ее зомбирование", - объяснила Волочкова.

При этом артистка заявила, что не хочет бороться с близкими и доказывать свою правоту. "У меня же нет задачи доказывать, что я хорошая мама. И все, что на меня наговаривают, - это правда. Поэтому я оставила все как есть", - сообщила артистка.

По ее словам, после замужества Ариадна живет с супругом Никитой в Санкт-Петербурге. Однако Анастасия уверена, что есть условие для воссоединения с матерью и дочерью, и оно весьма прозаично. "И Ариадна, и моя мама меня заблокировали, но я чувствую, что придет время, когда им понадобятся деньги. Они переменят свои решения. Но для меня по духу это уже не близкие люди", - заключила Волочкова для Teleprogramma.org.

