Вот что спасает опозорившуюся Анастасию Волочкову, у которой отвалилось прямо на сцене

Недавно Анастасия Волочкова во время выступления попала в неловкую ситуацию. Балерина опозорилась из-за собственной прически.

Читая стихи со сцены, артистка жестикулировала, и у нее отпала прядь волос. Внушительный клок оторвался от прически и полетел на пол прямо в момент, когда звезда находилась в центре внимания.

Опозорившаяся балерина, впрочем, с юмором отнеслась к ситуации. "Я схватила этот хвостик с полу и говорю: "Ну вот видите эта хрень слетела с моей головы". И люди стали так смеяться вместе со мной и кричали: "Настя, ты лучшая! Настя молодец!". Люди меня любят за простоту, чувство юмора, за то, что я не понтуюсь и не устраиваю драм из реально смешных ситуаций. Ну и все!" - высказалась артистка.

Волочкова на позитиве, потому что может снова танцевать после серьезной операции, которую ей провели в Германии. "Сейчас меня спасает мой творческий процесс и то, что я давно на сцене. Как говорится, не прошло и трех недель после операции... Занимаюсь я каждый день, делаю специальную гимнастику, комплекс упражнений, балетный экзерсис. И полностью уделяю время восстановлению", - рассказала балерина Teleprogramma.org.

Рабочий график Анастасии Волочковой расписан до 1 августа. Балерина счастлива танцевать и рада поддержке поклонников. "Для меня большая радость – быть на сцене, и я не мыслю себя без нее", - призналась артистка.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>