Путин поручил обеспечить россиянам бесперебойный интернет

Бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам должны иметь россияне даже во время ограничений, связанных с обеспечением безопасности. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с кабмином, которое состоялось 23 апреля.

Поручение главы государства адресовано правительству и ФСБ. Им поручено обеспечить работу, в частности, систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", а также платежных систем.

Президент ждет отчета кабмина и ФСБ к 1 июля. Структуры должны обеспечить гражданам доступ к сервисам в период ограничений сети Интернет. Об итогах выполнения поручений Путину доложат премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.