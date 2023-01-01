В России группу людей лишили гражданства за экстремистские настроения

ФСБ и МВД России прекратили российское гражданство восьми уроженцев Центральной Азии.

Они создали угрозу национальной безопасности, регулярно привлекались к уголовной ответственности и пропагандировали экстремистские настроения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Житель Тверской области лишился гражданства за фиктивную регистрацию и постановку на учет россиян и иностранцев, в том числе подозреваемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле".

Житель Тульской области за незаконное хранение оружия, житель Бурятии - за умышленное привлечение легкого вреда здоровью и нанесение побоев, житель Республики Алтай – за умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев, трое жителей Тюменской области - за пропаганду антироссийских настроений, житель Архангельской области за разжигание межнациональной и этноконфессиональной розни.

Ранее сообщалось, что с октября 2023 года МВД лишило гражданства России более 4500 человек: большинство решений из-за уголовных преступлений, затем из-за непостановки на воинский учет и из-за действий угрожающих, безопасности страны.